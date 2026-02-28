Стало известно про связь между пропавшей в Смоленске девочкой и ее похитителем

28 февраля 2026, 06:23

Похититель девятилетней девочки в Смоленске оказался бывшим ухажёром её тёти

Фото: iStock/AlexLinch

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, оказался знакомым семьи — ранее он состоял в отношениях с тётей ребёнка. Об этом ТАСС рассказал сосед семьи потерпевшей.





Напомним, что утром 24 февраля школьница Саша Фоменкова вышла гулять с собакой, не взяв телефон и ключи. Домой она не вернулась — мать обнаружила во дворе только домашнего питомца. Следователи возбудили уголовное дело. Поиски ребенка длились почти трое суток и вышли за пределы города.





«У мамы девочки есть сестра, которая ранее была в отношениях с этим похитителем. Поэтому, скорее всего, девочку он мог знать», — пояснил сосед семьи девочки.