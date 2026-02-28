Достижения.рф

Стало известно про связь между пропавшей в Смоленске девочкой и ее похитителем

Похититель девятилетней девочки в Смоленске оказался бывшим ухажёром её тёти
Фото: iStock/AlexLinch

Мужчина, обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске, оказался знакомым семьи — ранее он состоял в отношениях с тётей ребёнка. Об этом ТАСС рассказал сосед семьи потерпевшей.



Напомним, что утром 24 февраля школьница Саша Фоменкова вышла гулять с собакой, не взяв телефон и ключи. Домой она не вернулась — мать обнаружила во дворе только домашнего питомца. Следователи возбудили уголовное дело. Поиски ребенка длились почти трое суток и вышли за пределы города.

Дочь сожительницы похитителя девочки в Смоленске рассказала о его странном поведении
В итоге девочку нашли в квартире, где проживали ранее судимый подозреваемый и его сожительница. МВД опубликовало видео спасения похищенной Саши и задержания преступника.

«У мамы девочки есть сестра, которая ранее была в отношениях с этим похитителем. Поэтому, скорее всего, девочку он мог знать», — пояснил сосед семьи девочки.

Мария Моисеева

