Российским туристам запретили трогать животных за границей
Чтобы минимизировать риск заражения оспой обезьян, россиянам надо избегать контактов с животными в ходе пребывания за границей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Туристам следует проявлять особую осторожность при общении с животными, которые могут быть носителями вируса оспы обезьян, а также с грызунами и приматами, отметили в ведомстве. Уточняется, что заразиться можно при контакте с повреждёнными участками кожи инфицированного человека или с предметами, загрязнёнными биологическими жидкостями больного.
Россиянам, которые не покидали страну, но общаются с вернувшимися из-за рубежа, рекомендуется использовать защитные маски и тщательно мыть руки.
