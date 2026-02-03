Российским туристам запретили трогать животных за границей

03 февраля 2026, 17:22

Роспотребнадзор призвал не контактировать с грызунами и приматами за границей

Фото: iStock/13160449

Чтобы минимизировать риск заражения оспой обезьян, россиянам надо избегать контактов с животными в ходе пребывания за границей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.