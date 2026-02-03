Юрист объяснил, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона
Требование сотрудников метро разблокировать телефон или открыть приложения при досмотре нарушает закон. Об этом заявил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, передает РБК.
Требование о детальном досмотре, разблокировке устройства или открытии приложений противоречит Конституции РФ, гарантирующей право на тайну переписки, отметил он. Добрынин уточнил, что приказ Минтранса позволяет проверить только работоспособность телефона, включив его, чтобы выявить предметы, похожие на оружие или взрывчатку. Если устройство разряжено, достаточно продемонстрировать уведомление о низком уровне заряда.
Юристы подчеркивают, что сотрудники транспортной безопасности не имеют права требовать доступ к личной информации. Отказ от досмотра означает запрет на вход в метро. При этом досмотр должен проводиться в специально отведенных помещениях с соблюдением конфиденциальности.
Читайте также: