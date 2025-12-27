Российским учителям направили инструкцию по решению конфликтов в школах

27 декабря 2025, 11:09

Минпросвещения направило в регионы инструкцию по решению конфликтов в школах

Фото: iStock/sengchoy

Министерство просвещения России направило в образовательные учреждения инструкцию о том, как учителям действовать в конфликтных ситуациях с учениками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.