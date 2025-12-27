Российским учителям направили инструкцию по решению конфликтов в школах
Министерство просвещения России направило в образовательные учреждения инструкцию о том, как учителям действовать в конфликтных ситуациях с учениками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В документе изложены ключевые правила при агрессивном поведении. В частности, в нем разбираются причины агрессии и даются рекомендации, как вести себя при возникновении физической угрозы.
Также инструкция содержит практические советы по снижению эмоционального напряжения и организации профилактической работы. Ее утвердили на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов, которое состоялось 11 декабря.
