Ирина Волынец высказалась по поводу исключения из школ детей, бьющих учителей

26 декабря 2025, 03:49

Ирина Волынец объяснила, куда будут отправлять бьющих учителей школьников

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала Общественной Службе Новостей (ОСН) свою позицию по вопросу исключения из школы ребят, напавших на учителя.





Напомним, что 24 декабря глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил серьезно фиксировать поведение детей в школах. А в случаях, когда ребенок поднимает руку на педагога — исключать школьника без обсуждений.





«Если ученик напал на учителя или на одноклассника, с этим ребенком, конечно, нужно работать. Исключение из школы – это крайний случай. Куда этого ребенка девать? Как сложится его судьба?», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.