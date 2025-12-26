Ирина Волынец высказалась по поводу исключения из школ детей, бьющих учителей
Ирина Волынец объяснила, куда будут отправлять бьющих учителей школьников
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала Общественной Службе Новостей (ОСН) свою позицию по вопросу исключения из школы ребят, напавших на учителя.
Напомним, что 24 декабря глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил серьезно фиксировать поведение детей в школах. А в случаях, когда ребенок поднимает руку на педагога — исключать школьника без обсуждений.
Волынец усомнилась в целесообразности столь радикальной меры. Она напомнила, что заставить родителей забрать ребёнка из учебного заведения нельзя. Администрация может это лишь предложить.
«Если ученик напал на учителя или на одноклассника, с этим ребенком, конечно, нужно работать. Исключение из школы – это крайний случай. Куда этого ребенка девать? Как сложится его судьба?», — отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.Волынец призвала исправлять поведение трудных подростков не карательными методами, а с помощью поддержки для них самих и их семей.
Она также указала, что в РФ существуют центры содержания несовершеннолетних, куда ребёнка могут поместить по решению суда на срок до 30 суток.