В российских школах вводят новую пятиэтапную процедуру разрешения конфликтных ситуаций

26 декабря 2025, 07:13

Минпросвещения утвердило новый алгоритм действий для педагогов при конфликтах в школе

Фото: iStock/Drazen Zigic

Минпросвещения России разработало и направило в регионы новую инструкцию по урегулированию конфликтов в школах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.





Согласно новым правилам, процедура разрешения проблемного инцидента будет проходить в пять этапов. На каждый из них отводится от одного до трёх дней.



На первом этапе руководитель образовательного учреждения должен оперативно получить информацию о конфликте. Устанавливаются факты, назначаются ответственные, при необходимости — к делу привлекают полицию.



На втором этапе выясняются детали случившегося и опрашиваются участники инцидента, возможно участие психолога.



