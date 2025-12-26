В российских школах вводят новую пятиэтапную процедуру разрешения конфликтных ситуаций
Минпросвещения утвердило новый алгоритм действий для педагогов при конфликтах в школе
Минпросвещения России разработало и направило в регионы новую инструкцию по урегулированию конфликтов в школах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства.
Согласно новым правилам, процедура разрешения проблемного инцидента будет проходить в пять этапов. На каждый из них отводится от одного до трёх дней.
На первом этапе руководитель образовательного учреждения должен оперативно получить информацию о конфликте. Устанавливаются факты, назначаются ответственные, при необходимости — к делу привлекают полицию.
На втором этапе выясняются детали случившегося и опрашиваются участники инцидента, возможно участие психолога.
На третьем этапе специальная комиссия выносит письменное решение, учтя все обстоятельства. Четвертый этап — контроль за исполнением этого решения со стороны руководителя образовательного учреждения.
После участники конфликта имеют право обжаловать решение, обратившись в вышестоящие образовательные органы, региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов или в суд.
Ранее сообщалось, что московского школьника, который публично оскорбил учителя на уроке, отчислили через пару дней после скандала. Подросток разозлился на просьбу отдать свой телефон: обрушил на педагога шквал нецензурной брани и угрожал мужчине увольнением.