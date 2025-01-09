Российским водителям напомнили о необходимости воздержаться от алкоголя после ДТП

В столичном регионе в последние дни температура воздуха часто «переходит через ноль», и при плюсовых температурах идут дожди, всё это истончает лёд на водоёмах и делает его ненадёжным, поэтому ходить по нему опасно. Такое предупреждение выпустили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области.