Российским водителям напомнили о необходимости воздержаться от алкоголя после ДТП

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Попавший в ДТП водитель не вправе употреблять алкоголь, даже в случае отсутствия к нему претензий и его он является единственным участником аварии. Об этом напомнили в Верховной суде России.
Отмечается, что такое напоминание связано с жалобой жителя Карелии, направленной в высшую судебную инстанцию. Из материалов следует, что мужчина во время движения вылетел в кювет, из-за чего произошла полная деформация кузова его автомобиля. Он связался с владельцем машины, который не предъявил ему никаких претензий в связи с ДТП, после чего выпил спиртное.
Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД констатировали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего суд лишил его права управления транспортными средствами на 1,5 года и выписал штраф в размере 30 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье о невыполнении обязанностей в связи с ДТП.
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Анастасия Чинкова