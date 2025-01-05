Количество пострадавших в аварии с автобусом в Карелии увеличилось до 15

Фото: iStock/Svetlana Dyachkova
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, медицинскую помощь получили жители Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области.
Охлопков отметил, что коллеги из других регионов готовы принять у себя часть пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, а Санкт-Петербург может направить свои запасы крови и плазмы.
В воскресенье, 5 января, на федеральной трассе «Кола» в Питкярантском районе, близ посёлка Ляскеля, автобус, в котором находились 43 пассажира, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Как сообщили в региональном главке СК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также:
В Минздраве Карелии сообщили о новых пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
В Москве после ДТП загорелся автомобиль
Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца
Охлопков отметил, что коллеги из других регионов готовы принять у себя часть пострадавших, которые находятся в тяжёлом состоянии, а Санкт-Петербург может направить свои запасы крови и плазмы.
В воскресенье, 5 января, на федеральной трассе «Кола» в Питкярантском районе, близ посёлка Ляскеля, автобус, в котором находились 43 пассажира, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Как сообщили в региональном главке СК, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также:
В Минздраве Карелии сообщили о новых пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
В Москве после ДТП загорелся автомобиль
Ветеран СВО погиб в ДТП, возвращаясь с похорон отца
Анастасия Ларина