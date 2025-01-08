ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Кузбассе.

Фото: istockphoto/Anton Novikov
В Кемеровской области произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Новокузнецк – Междуреченск в районе населённого пункта Мыски.
О происшествии сообщают пользователи социальных сетей, ставшие свидетелями случившегося, сообщает «Сiбдепо» По их информации, из-за скользкой дороги произошло столкновение сразу четырех автомобилей. На месте ДТП работают представители ГИБДД и МЧС. Движение по автотрассе перекрыто в обе стороны, пострадавших нет, сообщают очевидцы.
Правоохранители опрашивают очевидцев с целью установления причин аварии, обстоятельств и подробностей происшедшего. Представители экстренных служб производят необходимые работы, чтобы освободить проезжую часть и сделать возможным проезд по шоссе.
Читайте также:
Бастрыкин потребовал доложить по делу о нападениях бродячих собак в Кузбассе
Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
Два человека погибли в ДТП в Самарской области
Александр Бойцов