Российским военным создали специальный мессенджер

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Российские специалисты разработали специальный закрытый мессенджер, предназначенный для использования в военных целях. Программа прошла испытания в зонах боевых действий и успешно используется на поле боя, сообщают «Известия».
Программное обеспечение )ПО) было создано волонтерским отрядом «Локтар». Сообщается, что мессенджер позволяет отправлять сообщения, отчеты о состоянии дел и обмениваться географическими данными. Кроме того, разработка включает инструменты для управления типом передаваемых данных в зависимости от пропускной способности средств связи.
Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разрабатывает специальные опоры для повышения эффективности стрелкового оружия в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В зависимости от модификации на них могут быть установлены один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, а также автоматы Калашникова.
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«В условиях боевого применения работа мессенджера на переднем крае без доступа в интернет или сервера уже является необходимым требованием. Поэтому в наше ПО это было заложено изначально, но также мы добавили способность передавать данные между устройствами через имеющиеся на ЛБС средства связи», – говорит представитель проекта.
Ранее стало известно, что концерн «Калашников» разрабатывает специальные опоры для повышения эффективности стрелкового оружия в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В зависимости от модификации на них могут быть установлены один или два пулемета Калашникова ПКМ или ПКТ, а также автоматы Калашникова.
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Александр Климов