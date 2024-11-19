Российское правительство разрешило «ПСК Фарма» выпускать аналог «Оземпика»

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Российское правительство разрешило компании «ПСК Фарма» производить аналог препарата «Оземпик», разработанного датской компанией Novo Nordisk.
Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, позволяет использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk, без согласия правообладателя до 31 декабря 2025 года.
Основанием для такого решения послужила статья 1360 Гражданского кодекса РФ.
В документе говорится, что эта мера обусловлена необходимостью защиты жизни и здоровья граждан. Новый препарат будет выпускаться под международным наименованием «Семаглутид», чтобы обеспечить его доступность для российского населения.
Ранее аналогичные разрешения на производство «Оземпика» были предоставлены компаниям «Герофарм» и «Промомед». Это подчеркивает стратегию правительства по импортозамещению в фармацевтической сфере.
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Основанием для такого решения послужила статья 1360 Гражданского кодекса РФ.
В документе говорится, что эта мера обусловлена необходимостью защиты жизни и здоровья граждан. Новый препарат будет выпускаться под международным наименованием «Семаглутид», чтобы обеспечить его доступность для российского населения.
Ранее аналогичные разрешения на производство «Оземпика» были предоставлены компаниям «Герофарм» и «Промомед». Это подчеркивает стратегию правительства по импортозамещению в фармацевтической сфере.
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Мария Моисеева