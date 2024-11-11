Россиянам раскрыли способы справиться с бессонницей без лекарств

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Врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.
Так, по её словам, эффективным является дыхательным упражнением «4-7-8».
Также она рекомендовала вести дневник сна.
А врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, кому в первую очередь нужны маски для сна.
Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
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«Сделайте вдох носом на счет 4, далее задержите дыхание на счет 7, выдыхайте через рот на счет 8. Повторяйте этот цикл несколько минут периодически днем, а также перед сном. С помощью этой техники можно замедлить сердцебиение и расслабить нервную систему», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Золотарева.
Также она рекомендовала вести дневник сна.
А врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, кому в первую очередь нужны маски для сна.
«Кому нужны маски для сна — светочувствительным. Люди делятся на тех, кто может спокойно спать днём, и тех, кто при любой, даже несильной освещенности спать не может. Такие люди даже через закрытые веки воспринимают свет, вернее, их мозг его воспринимает, и это подавляет продукцию мелатонина, ухудшает засыпание и сон», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бузунов.
Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.
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Мелисса Тимофеева