Раскрыты неожиданные причины диабета

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Эндокринолог Ольга Юрова заявила, что в некоторых случаях нейролептики и антидепрессанты могут спровоцировать диабет.
«Бесконтрольный прием нейролептиков отрицательно влияет на углеводный обмен и может приводить к набору веса и развитию диабета. Кроме того, иногда на прием приходят люди с проблемой лишнего веса, а потом выясняется, что они уже долгое время пьют антидепрессанты старого поколения», — пояснила в беседе с NEWS.ru Юрова.
В этой связи она рекомендовала людям, принимающим подобные препараты, наблюдаться у специалистов и консультироваться с ними.
Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.
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