Раскрыты неожиданные причины диабета

На обеспечение жителей Московской области льготными лекарствами в 2025 году направят порядка 30 млрд. рублей. Об этом стало известно на выездном заседании комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщили в пресс-службе регионального парламента.