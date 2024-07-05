Российское СМИ представило новые возможности для продвижения в digital-сфере

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NEWS.ru презентовало рекламным агентствам свои специальные возможности для продвижения в digital-сфере.
Также руководители ресурса озвучили планы по развитию на ближайшее время, среди которых дальнейшее укрепление позиций в медиапространстве.
Ранее сообщалось, что два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX. Так, в рейтинг были включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ.
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«Мы надеемся, что наш рост и стремление к качеству видно всем участникам медиабизнеса. Ежедневно анализируя информационное поле, мы стараемся находить новые инструменты по привлечению живой и заинтересованной в продукте аудитории», — отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.
Ранее сообщалось, что два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX. Так, в рейтинг были включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ.
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Мелисса Тимофеева