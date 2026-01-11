Российского чиновника уволят за скандальное видео
Замглавы района на Кубани уволят за угрозы и брань в адрес спасателей
Первого заместителя главы Калининского района Краснодарского края Андрея Антоненко уволят за нецензурную брань и угрозы сотрудникам муниципальной службы спасения. Об этом заявил глава района Виктор Кузьминов на своей странице в социальной сети.
По его словам, 30 декабря прошлого года Антоненко, находясь на территории спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его членам. Замглавы освободят от должности 12 января.
«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — подчеркнул Кузьминов.До этого в соцсетях распространилось видео, на котором чиновник кричит на мужчину, угрожает ему и использует нецензурную брань. Как сообщает «Блокнот Краснодар», конфликт начался из-за претензий Антоненко к внешнему виду спасателей.
Они попросили госслужащего не выражаться в грубой форме, а также пригрозили заявлением в полицию, на что тот ответил еще более грубыми выражениями.