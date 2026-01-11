Российского чиновника уволят за скандальное видео

11 января 2026, 07:55

Замглавы района на Кубани уволят за угрозы и брань в адрес спасателей

Фото: iStock/BernardaSv

Первого заместителя главы Калининского района Краснодарского края Андрея Антоненко уволят за нецензурную брань и угрозы сотрудникам муниципальной службы спасения. Об этом заявил глава района Виктор Кузьминов на своей странице в социальной сети.





По его словам, 30 декабря прошлого года Антоненко, находясь на территории спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его членам. Замглавы освободят от должности 12 января.

«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым», — подчеркнул Кузьминов.