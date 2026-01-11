Школьникам Владивостока разрешили не ходить на уроки 12 января из-за снегопада
В связи с мощным снежным циклоном школьники Владивостока получили право не посещать занятия 12 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию столицы Приморья.
Управление образования Владивостока объявило о свободном посещении для всех школ, детских садов и учреждений допобразования в понедельник. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом.
По данным синоптиков, на город обрушилась месячная норма осадков — выпало 12,5 мм снега, при этом высота снежного покрова местами достигает 25 см.
На расчистку улиц и тротуаров Владивостока вышли более 200 человек. Коммунальные службы за ночь вывезли свыше полутора тысяч кубометров снега и продолжают обработку дорог противогололёдными материалами.
Напомним, что южный циклон принесёт снегопады в столицу и Подмосковье к началу первой рабочей недели. До 21:00 (мск) 12 января в московском регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности.