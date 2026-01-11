Школьникам Владивостока разрешили не ходить на уроки 12 января из-за снегопада

11 января 2026, 05:50

Фото: iStock/V_Sot

В связи с мощным снежным циклоном школьники Владивостока получили право не посещать занятия 12 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию столицы Приморья.





Управление образования Владивостока объявило о свободном посещении для всех школ, детских садов и учреждений допобразования в понедельник. Пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом.



