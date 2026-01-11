В Госдуме напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с начала весны
Депутат Колунов: Срок оплаты услуг ЖКХ сдвинется на пять дней с 1 марта
С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг — он будет перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По словам парламентария, новый закон направлен на поддержку граждан, поскольку не всем выдают зарплаты до 10-го числа.
«Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать «коммуналку» после поступления денег», — объяснил Колунов.Отмечается, что при прежнем сроке оплаты у многих возникали пени за просрочку. Новый порядок должен защитить добросовестных плательщиков от необоснованных штрафных санкций и сократить количество задолженностей по коммунальным платежам.
