В Госдуме напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с начала весны

11 января 2026, 05:20

Депутат Колунов: Срок оплаты услуг ЖКХ сдвинется на пять дней с 1 марта

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг — он будет перенесён с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.





По словам парламентария, новый закон направлен на поддержку граждан, поскольку не всем выдают зарплаты до 10-го числа.





«Немало россиян получают заработную плату 12-15 числа. Им, конечно, удобнее будет, оплачивать «коммуналку» после поступления денег», — объяснил Колунов.