Россиянам напомнили о приближении двух трехдневных выходных

11 января 2026, 05:34

Депутат Нилов: Трехдневные выходные в честь праздников ждут россиян в феврале и марте

Фото: iStock/Halfpoint

Длинные новогодние каникулы подходят к концу. Однако следующий отдых ждет россиян уже в конце февраля и начале марта в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом напомнил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Он отметил, что 11 января станет последним «праздничным» днем первого месяца 2026 года, и 12 числа гражданам РФ надо будет выходить на работу.



Февральский отдых продлится три дня: с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. В марте праздничные выходные продлятся аналогичное количество времени — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.



