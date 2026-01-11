Россиянам напомнили о приближении двух трехдневных выходных
Депутат Нилов: Трехдневные выходные в честь праздников ждут россиян в феврале и марте
Длинные новогодние каникулы подходят к концу. Однако следующий отдых ждет россиян уже в конце февраля и начале марта в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Об этом напомнил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что 11 января станет последним «праздничным» днем первого месяца 2026 года, и 12 числа гражданам РФ надо будет выходить на работу.
Февральский отдых продлится три дня: с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. В марте праздничные выходные продлятся аналогичное количество времени — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.
В Госдуме напомнили о переносе срока оплаты услуг ЖКХ с начала весны
Нилов пояснил, что такое «удлинение» выходных происходит за счёт переноса рабочих дней в течение года для оптимизации баланса труда и отдыха. Никакие дополнительные праздники не добавляются.
Всего в 2026 году у россиян из-за праздников будет семь коротких рабочих недель.
