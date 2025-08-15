Российского производителя «Роллтон» проверят на возможное финансирование ВСУ
Компанию Mareven Food Holdings Limited, владеющую брендом «Роллтон», подозревают в переводе части прибыли на нужды украинской армии. Интересно, что ранее на Украине эту же лапшу обвиняли в противоположном — поддержке ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Компания Mareven Food Holdings Limited работает через дочерние предприятия в разных странах: в России это «Маревен Фуд Сэнтрал», а на Украине — «Евро Фуд Сервис». В 2024 году компанию уже обвиняли в финансировании российской армии, но тогда дело закрыли. Теперь под подозрение попал российский производитель.
Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией требует проверить, не направляет ли компания деньги ВСУ, заработанные на россиянах. Поводом стали данные о том, что «Роллтон» фигурировал в списках спонсоров на украинских сайтах. Если подозрения подтвердятся, против компании могут возбудить уголовное дело.
В пресс-службе компании оперативно прокомментировать данную ситуацию не смогли.
