Российского производителя «Роллтон» проверят на возможное финансирование ВСУ

15 августа 2025, 16:04

Российского производителя «Роллтон» подозревают в финансировании ВСУ

Фото: Istock/Achmad Wahyudi

Компанию Mareven Food Holdings Limited, владеющую брендом «Роллтон», подозревают в переводе части прибыли на нужды украинской армии. Интересно, что ранее на Украине эту же лапшу обвиняли в противоположном — поддержке ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.