В Новокузнецке установят памятник полководцу Михаилу Кутузову

15 августа 2025, 14:34

Фото: iStock/muhorin

В центре Новокузнецка в сентябре установят памятник полководцу Михаилу Кутузову. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ЕВРАЗ ЗСМК.





Отмечается, что памятник установят в честь 280-летия знаменитого военачальника в начале улицы Кутузова.





«В настоящее время на участке ведутся работы по замене бордюрного камня, укладке тротуарной плитки и установке более 640 метров ажурного чугунного ограждения», — говорится в сообщении.

