В Новокузнецке установят памятник полководцу Михаилу Кутузову
В центре Новокузнецка в сентябре установят памятник полководцу Михаилу Кутузову. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ЕВРАЗ ЗСМК.
Отмечается, что памятник установят в честь 280-летия знаменитого военачальника в начале улицы Кутузова.
«В настоящее время на участке ведутся работы по замене бордюрного камня, укладке тротуарной плитки и установке более 640 метров ажурного чугунного ограждения», — говорится в сообщении.
Кроме того, проводится фасадов многоквартирных домов, асфальтового покрытия и озеленение прилегающей территории.
Тем временем в Москве с 2021 года при поддержке столичного градостроительного комплекса установили три памятника и возвели 13 объектов культурно-просветительского и досугового назначения. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента гражданского строительства города.
«В течение последних пяти лет в столице за счет городского бюджета построили новые культурные объекты в Центральном, Южном, Юго-Западном, Северо-Восточном административных округах и в ТиНАО», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день москвичи имеют возможность разнообразить свой досуг буквально в шаговой доступности от дома.