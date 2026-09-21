Российского стриптизера задержали в Таиланде
Российского стриптизера Алексея Миронова, известного под псевдонимом Леха-Лепеха, задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, после участия в шоу «Вопрос ребром» артисту предложили работу в ночном клубе на Пхукете. Мужчина согласился и отправился в Таиланд, однако вскоре заведение закрылось, и он остался без денег.
Турист не смог найти работу в своей сфере и начал брать случайные подработки. Он в том числе трудился маляром. За это время Миронов на десять месяцев превысил разрешенный срок пребывания в стране и в итоге попался миграционной полиции.
Сейчас россиянин находится в иммиграционной тюрьме на Пхукете. Для возвращения на родину ему требуется 40 тысяч батов (около 100 тысяч рублей). Друзья стриптизера уже открыли благотворительный сбор.
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