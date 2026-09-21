Российского стриптизера задержали в Таиланде

21 сентября 2026, 17:02

Baza: российского стриптизера задержали на Пхукете из-за проблем с визой

Фото: iStock/semenovp

Российского стриптизера Алексея Миронова, известного под псевдонимом Леха-Лепеха, задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.