Мужчина нюхал ступни девушек и попал в тюрьму
Житель Великобритании оказался в тюрьме за серию сексуальных нападений на девушек. Об этом сообщает портал SWNS.
В 2022 году в полицию начала поступать информация о неизвестном, который домогался прохожих на улице. Он подходил к жертвам, заводил разговор об их ногах или обуви, делал комплименты, а затем против воли хватал их ноги и нюхал. В марте 2025 года правоохранители получили еще два сообщения об аналогичных случаях. 11 марта подозреваемого арестовали, допросили и отпустили под залог, после чего он продолжил нападать на девушек.
В ходе расследования удалось обнаружить ДНК 24-летнего Александра Скотт-Боуэна на шнурке кроссовок одной из жертв, пострадавшей еще в 2022 году. Его также засняла камера дверного звонка, когда он шел рядом с пострадавшей по улице. А в телефоне молодого человека нашли материалы, указывающие на фут-фетиш.
6 июля 2026 года Скотт-Боуэн признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Суд приговорил его к восьми месяцам и двум неделям тюрьмы. Его имя также внесли в реестр сексуальных преступников на десять лет.
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