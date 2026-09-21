Мужчина нюхал ступни девушек и попал в тюрьму

21 сентября 2026, 16:18

Британец насильно нюхал ноги девушек и попал в тюрьму

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Житель Великобритании оказался в тюрьме за серию сексуальных нападений на девушек. Об этом сообщает портал SWNS.