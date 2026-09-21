Виновник ДТП в районе 104 км МКАД был пьяным — прокуратура
Водителя автомобиля Sollers задержали по делу о смертельном ДТП на 104-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в районе 104-го километра МКАД столкнулись восемь транспортных средств, пишет Агентство городских новостей «Москва». В результате аварии погибли мужчина и женщина, пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Установили, что водитель 1990 года рождения, управлявший автомобилем Sollers и спровоцировавший столкновение, в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Подозреваемого задержали.
Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль привлечение виновника к уголовной ответственности по п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное в состоянии опьянения). Подробности выясняются.
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