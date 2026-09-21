В российском регионе ввели режим ЧС из-за схода вагонов поезда
В Орловском районе Ростовской области ввели режим ЧС после схода с рельсов вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
Соответствующие постановление местная администрация. По данным ведомства, авария произошла днем 20 сентября в семи километрах от станции Ельмут. Всего с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов, 25 из них опрокинулись. В результате инцидента никто не пострадал.
Маневровым поездом 43 неповрежденных вагона отбуксировали на станцию «Двойная». В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил двух человек в Тосненском районе Ленинградской области.
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