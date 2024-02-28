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Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата

28 февраля 2024, 20:20
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Жавохиру Дехконову, который убил человека из мести за брата, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.
По версии обвинения, поздно вечером 27 февраля Дехконов нанёс более 60 ударов мужчине, используя «неустановленный твердый предмет, обладающий колюще-режущими свойствами». Затем подсудимый толкнул оппонента в грудь, в результате чего он упал на землю и от полученных травм скончался на месте происшествия.

В суде Дехконов полностью признал свою вину, заявив, что убитый им мужчина имел отношение к смерти его родного брата. Семье сообщили, что их родственник скончался в результате несчастного случая, однако, Дехконов в это не поверил и решил отомстить за брата.


«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима», — уточнили в пресс-службе петербургских судов.

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#санкт-петербург
#убийство
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В Москве молившуюся на ананасы голую девушку отправили в психиатрическую клинику
28 февраля 2024, 19:42

Фото: iStock/artursfoto

В Москве девушку, которая обнажённой заявилась в супермаркет и стала молиться на продукты, отправили в психиатрическую клинику, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, инцидент произошёл 28 февраля в магазине «Перекрёсток» на улице Милашенкова.

Обнажённая 35-летняя девушка зашла в супермаркет, уселась на пол перед полкой с консервированными ананасами и начала молиться.

Очевидцы вызвали к месту происшествия правоохранителей. Когда полиция попыталась увести девушку, она начала кидаться на людей, смеяться и просить, чтобы её отдать её «отцу по имени Вечность».

Ни к какому отцу москвичку, разумеется, везти не стали. Сперва её доставили в отделение полиции, а уже оттуда — в психиатрическую клинику. Точный диагноз девушки пока не установлен.

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#москва
#психологическая помощь
#полиция
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Движение на станции Апрелевка восстановлено по всем путям
28 февраля 2024, 18:15

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Движение на станции Апрелевка восстановлено после сход с рельсов электрички. Оно осуществляется в штатном режиме по всем путям, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД.
«Восстановительные работы завершены, железнодорожники приложили максимальные усилия для того, чтобы сделать это до часа пик. МЖД принимает все возможные меры для сокращения времени опоздания пригородных поездов Киевского направления», – говорится в сообщении.
Ранее в МЖД информировали, что на станции Апрелевка сошли с рельсов колёсные пары в середине электрички. Обошлось без пострадавших нет, однако в пути были задержаны пригородные поезда.

По предварительным данным, причиной происшествия стали проблемы со стрелкой.

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#московская область
#подмосковье
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Украинцы попытались пересечь границу с помощью похоронных венков
28 февраля 2024, 18:05

Фото: iStock/Tatiana Lobanova

Сотрудники Государственной погранслужбы Украины остановили на границе автомобиль, водитель которого заявил, что якобы везёт пассажиров на похороны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что у пассажиров авто были похоронные венки, однако они не смогли назвать имя родственницы, к которой они якобы едут на похороны. В результате выяснилось, что украинцы заплатили водителю две тысячи долларов (183 тысячи рублей) за то, чтобы он перевёз их через границу. А историю они придумали сами для объяснения причины выезда.

Сотрудники погранслужбы задержали водителя и пассажиров машины.

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#украина
#граница
#жители
#похороны
#автомобиль
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В Челябинской области раскрыли убийство 23-летней давности
СК РФ: в Челябинской области спустя 23 года раскрыли убийство учительницы
28 февраля 2024, 17:53

Фото: сайт СК РФ

Следователи и полицейские раскрыли убийство учителя начальных классов, которую задушили электропроводом в 2001 году в Магнитогорске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Отмечается, что 28 июля 2001 года на одной из улиц Магнитогорска было обнаружено тело 47-летней женщины с электропроводом на шее. Неподалёку стоял её автомобиль, на котором она занималась частным извозом в свободное от основной работы время. У учительницы начальных классов похитили часть ценного имущества.

Сотрудники полиции и СК РФ решили повторно проанализировать материалы уголовное дела, вновь проверили изъятые с автомобиля отпечатки пальцев. В результате по федеральной базе данных обнаружился 41-летний местный житель, который в то время проживал неподалёку от места преступления, а затем привлекался к уголовной ответственности. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ему грозит заключение под стражу.

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#убийство
#магнитогорск
#учитель
#следственный комитет
#полиция
#уголовное дело
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В Подмосковье задержали мигрантов, изнасиловавших 17-летнего подростка
28 февраля 2024, 17:49

Фото: iStock/Rawf8

В Подмосковье задержаны двое мужчин, подозреваемых в изнасиловании 17-летнего подростка. Об этом сообщает Mash.
Ранее сообщалось, что в Москве изнасиловали 17-летнего молодого человека, который познакомился с девушкой в боте «Дайвинчик». Юношу собирались ограбить, но когда поняли, что у него нет денег — заставили заниматься оральным сексом.

Согласно сообщению, одного из насильников, 23-летнего уроженца Таджикистана Абдусалима Махмудова задержали в Долгопрудном. Ранее он уже привлекался за кражу. Еще через пару часов задержали и его сообщника — 19-летнего Баракатулло Ахророва. Сейчас они находятся в отделении полиции.

Следствие считает, что именно эти мужчины напали на подростка в подъезде, после чего отвезли его в лес и орально изнасиловали, снимая процесс на камеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

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#лес
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#уголовное дело
#следствие
#мужчины
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В Одессе военкомы попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе
28 февраля 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники военкомата в Одессе попытались забрать мужчину прямо из троллейбуса, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
По информации СМИ, в городской троллейбус ворвались мужчины в военной форме. Они подошли к одному из пассажиров и стали требовать у него документов. Молодой человек, в ответ, попросил показать удостоверения у военных, однако, они смогли продемонстрировать ему только свои военный билеты.

Пассажир заявил, что требование мужчин не законно, и показывать им документы он не обязан. Военные стали оскорблять молодого человека, но к этому моменту за него начали вступаться другие пассажиры. В результате, военкомам пришлось покинуть общественный транспорт.

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#мобилизация
#одесса
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В Петербурге студент устроил стрельбу возле колледжа
В Петербурге задержали юношу, устроившего стрельбу из ракетницы около колледжа
28 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/Chalabala

18-летний студент открыл огонь из ракетницы рядом с Российским колледжем традиционной культуры в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали «стрелка», сообщает издание «Фонтанка».
Полицию вызвали очевидцы, которые возмутились поступком юноши. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины поступка, ракетница изъята.

Сотрудники издания обратились за комментарием по факту стрельбы в местную администрацию. Там сообщили, что о сегодняшней ситуации им ничего не известно, однако подобный случай был несколькими днями ранее.

Прежде сообщалось о выстреле в Ленобласти. Мальчик случайно выстрелил в область живота сверстнице. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мальчик
#санкт-петербург
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Рецидивист проник в подмосковную квартиру, украл ключи и угнал машину
28 февраля 2024, 16:55

Фото: iStock/Phira Phonruewiangphing

Иномарку стоимостью более 950 тысяч рублей в Шатуре, полиции удалось поймать угонщика и вернуть похищенное, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявила 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что её машину угнали с неохраняемой стоянки на улице Клары Цеткин. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 47-летний ранее судимый местный житель», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что злоумышленник обнаружил незапертую дверь в одной из квартир, проник в неё и украл ключи от машины, а после открыл автомобиль, сел в него и уехал. Полицейские смогли найти угнанную иномарку и вернули её пострадавшей.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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#кража
#угон
#криминал
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Госавтоинспекция Москвы обнаружили в иномарке 43 пакета с наркотиками
28 февраля 2024, 16:37

Фото: ГУ МВД России по Москве

Инспекторы ДПС Центрального округа Москвы задержали 30-летнего приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции 28 февраля остановили автомобиль такси «Киа Рио» для проверки документов на Набережной Академика Туполева. В ходе общения с водителем инспекторы обратили внимание на нервное поведение пассажира. Заметив пристальный взгляд полицейских, 30-летний мужчина признался, что при нем находятся запрещенные вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

При личном досмотре у подозреваемого было изъято 43 пакета, общей массой свыше 95 граммов. Экспертиза установила, что в пакетах содержится мефедрон. По словам задержанного, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в виде закладок.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего. Подозреваемому грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 30 УК РФ («Покушение на преступление») и статьей 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Как сообщили в полиции, фигурант был задержан.

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