Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который убил человека из мести за брата

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Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор Жавохиру Дехконову, который убил человека из мести за брата, об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.
По версии обвинения, поздно вечером 27 февраля Дехконов нанёс более 60 ударов мужчине, используя «неустановленный твердый предмет, обладающий колюще-режущими свойствами». Затем подсудимый толкнул оппонента в грудь, в результате чего он упал на землю и от полученных травм скончался на месте происшествия.
В суде Дехконов полностью признал свою вину, заявив, что убитый им мужчина имел отношение к смерти его родного брата. Семье сообщили, что их родственник скончался в результате несчастного случая, однако, Дехконов в это не поверил и решил отомстить за брата.
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В суде Дехконов полностью признал свою вину, заявив, что убитый им мужчина имел отношение к смерти его родного брата. Семье сообщили, что их родственник скончался в результате несчастного случая, однако, Дехконов в это не поверил и решил отомстить за брата.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима», — уточнили в пресс-службе петербургских судов.
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Евгения Парфентьева