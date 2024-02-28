В Москве молившуюся на ананасы голую девушку отправили в психиатрическую клинику

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В Москве девушку, которая обнажённой заявилась в супермаркет и стала молиться на продукты, отправили в психиатрическую клинику, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, инцидент произошёл 28 февраля в магазине «Перекрёсток» на улице Милашенкова.
Обнажённая 35-летняя девушка зашла в супермаркет, уселась на пол перед полкой с консервированными ананасами и начала молиться.
Очевидцы вызвали к месту происшествия правоохранителей. Когда полиция попыталась увести девушку, она начала кидаться на людей, смеяться и просить, чтобы её отдать её «отцу по имени Вечность».
Ни к какому отцу москвичку, разумеется, везти не стали. Сперва её доставили в отделение полиции, а уже оттуда — в психиатрическую клинику. Точный диагноз девушки пока не установлен.
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Обнажённая 35-летняя девушка зашла в супермаркет, уселась на пол перед полкой с консервированными ананасами и начала молиться.
Ни к какому отцу москвичку, разумеется, везти не стали. Сперва её доставили в отделение полиции, а уже оттуда — в психиатрическую клинику. Точный диагноз девушки пока не установлен.
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Евгения Парфентьева