Российского военного в зоне СВО от смертельного ранения спас паспорт

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В зоне украинского конфликта российский военнослужащий с позывным Мангуст чудом спасся благодаря своему паспорту, сообщает «Лента.ру».
Осколок кассетного боеприпаса, попавший в его грудь, остановился в нагрудном кармане, где лежал документа, сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
Хотя осколок оставил глубокий след на теле военного, он не нанес смертельных ранений, благодаря тому, что основной удар был амортизирован паспортом. Согласно сообщениям, военный подвергся обстрелу в ночь на 1 марта. Этот случай стал уже третьим ранением Мангуста.
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Хотя осколок оставил глубокий след на теле военного, он не нанес смертельных ранений, благодаря тому, что основной удар был амортизирован паспортом. Согласно сообщениям, военный подвергся обстрелу в ночь на 1 марта. Этот случай стал уже третьим ранением Мангуста.
«Мой паспорт спас меня. Больно, когда я нажимаю на рану, но в целом все в порядке... Раньше я не особо верил в Бога, но сейчас хожу в церковь, так как я потомственный казак. В начале января я был в церкви, и даже не думал, что вот так вот все повторится», — поделился военнослужащий.Читайте также:
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Артем Кузьмин