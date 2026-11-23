Российского «звездного» адвоката экстренно госпитализировали в Италии
Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии — его доставили в травматологическое отделение клиники Cattinara. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
Сейчас Жорин находится без сознания, его готовят к операции. Причина, по которой адвокат оказался в больнице, не приводится — известно лишь, что все произошло в регионе Фриули-Венеция-Джулия.
Жорин считается одним из самых известных и медийных адвокатов страны. Он специализируется на резонансных делах звезд шоу-бизнеса и вопросах интеллектуальной собственности. Среди его знаменитых клиентов — Филипп Киркоров, Евгений Петросян, Лолита Милявская, Бари Алибасов, Валерия и Иосиф Пригожин. В 2012 году он выиграл для последних компенсацию морального вреда в 1,7 млн рублей — рекордную для России на тот момент сумму.
В последние годы юрист работает с крупными инфлюэнсерами. В 2024-м он вел дело рэпера Гуфа и высказывался о правовых аспектах дела Моргенштерна*, а летом 2025-го консультировал по делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била.
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