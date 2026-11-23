23 ноября 2026, 19:04

ТАСС: адвоката Жорина готовят к экстренной операции в Италии

Сергей Жорин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Российского адвоката Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии — его доставили в травматологическое отделение клиники Cattinara. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах.