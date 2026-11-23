Собчак высмеяла танцы Shaman перед гитаристом
Собчак сравнила Shaman с дементором после концерта в Кремле
Журналистка Ксения Собчак высмеяла выступление певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
На концерте артист встал на колени перед гитаристом, танцевал перед ним и попытался прикоснуться губами к инструменту. Собчак с юмором сравнила Дронова с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
«Даже не знаю, какое теплое воспоминание спасло бы от такого сильного дементора», — написала журналистка.Напомним, 22 ноября в Кремлевском дворце Shaman дал концерт в честь своего 35-летия и продемонстрировал новый образ. Летом Дронов сжег в печи кожаные брюки, хорошо запомнившиеся публике, а теперь предстал в узких джинсах. На правой штанине — светодиодный российский триколор, там же закреплен микрофон. Впервые в этом наряде певец вышел на сцену под песню «Грешная любовь».
Еще до концерта Дронов показал обновку подписчикам в соцсетях. В ролике, где он показывает джинсы, заметно небольшое отверстие на левой штанине. Закадровый голос называет его «окном в мир ваших фантазий».