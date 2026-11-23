23 ноября 2026, 18:26

Собчак сравнила Shaman с дементором после концерта в Кремле

Ярослав Дронов (Фото: Телеграм/shaman_channel)

Журналистка Ксения Собчак высмеяла выступление певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кремлевском дворце. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.





На концерте артист встал на колени перед гитаристом, танцевал перед ним и попытался прикоснуться губами к инструменту. Собчак с юмором сравнила Дронова с дементором из вселенной о Гарри Поттере.

«Даже не знаю, какое теплое воспоминание спасло бы от такого сильного дементора», — написала журналистка.