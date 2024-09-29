Российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

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На лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* заведено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В случае предъявления обвинения известному российскому музыканту грозит до пяти лет лишения свободы.
Котляров* был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста России, вокалист открыто делал заявления в пользу Украины, а также участвовал в изготовлении сообщений и материалов создании агентов в интересах неограниченного круга лиц.
Ранее суд оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Котляров был признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.
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* внесен Минюстом в реестр иноагентов
Александр Климов