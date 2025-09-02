Виктория Боня заявила о смерти Наговициной и опубликовала видео с ее палаткой

02 сентября 2025, 15:59

Фото: iStock/Rawpixel

Российская телеведущая Виктория Боня заявила о смерти альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии. К тому же она прикрепила видео с последними кадрами палатки, в которой находится тело спортсменки.





В своем telegram-канале Виктория опубликовала запись с дрона, который запустили сегодня, 2-го сентября. На нем Наговицина не подает никаких признаков жизни в своей палатке.





«Нам удалось запустить дрон, сегодня 2го сентября на Пик Победы. Наталья Наговицына упокоилась с миром», — подписала публикацию Виктория.