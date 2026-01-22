Появились новые подробности трагедии альпинистки Наговицыной

22 января 2026, 07:42

Тело альпинистки Наговицыной на пике Победы найдут не раньше лета 2026 года

Фото: iStock/Mumemories

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется на пике Победы до лета 2026 года. Об этом сообщил президент киргизской Федерации альпинизма Эдуард Кубатов в беседе с РИА Новости.