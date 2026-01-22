Появились новые подробности трагедии альпинистки Наговицыной
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется на пике Победы до лета 2026 года. Об этом сообщил президент киргизской Федерации альпинизма Эдуард Кубатов в беседе с РИА Новости.
Специалист пояснил, что определение ее статуса станет возможным только в июле или августе этого года, когда начнется активный сезон. Кубатов подчеркнул, что восхождения на пик вне летнего сезона представляют собой значительные сложности. Хотя ранее были успешные попытки, в начале 2026 года альпинисты не собираются подниматься. Это требует высокой квалификации, и только трое человек смогли преодолеть зимний маршрут «Снежный барс».
Напомним, что 12 августа 2025 года Наговицына получила травму ноги, когда спускалась с пика Победы. Другие альпинисты пытались ей помочь, но плохая погода помешала им это сделать, и один из спасателей погиб в этой попытке. Женщина осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды. Спасательные операции остановили 25 августа, и МЧС Киргизии объявило её пропавшей без вести.
Читайте также: