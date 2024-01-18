Российскую школу обязали выплатить ученице компенсацию за травлю

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Школу в Свердловской области обязали выплатить компенсацию ученице, ставшей жертвой травли со стороны своих одноклассников, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Конфликт между школьницами начался весной 2022 года, и, несмотря на обращение матери пострадавшей в полицию, уголовное дело не было возбуждено из-за возраста агрессора.
Мать девочки подала иск к родителям одноклассницы с требованием выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, однако суд отклонил ее иск.
Вместо этого суд обязал школу выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за моральный вред пострадавшей и 20 тысяч рублей ее матери. Кроме того, школе пришлось возместить судебные расходы в размере 30 тысяч рублей.
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Мать девочки подала иск к родителям одноклассницы с требованием выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, однако суд отклонил ее иск.
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Артем Кузьмин