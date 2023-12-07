«Её буллили»: названа предварительная причина стрельбы в брянской школе

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Над девочкой, которая устроила стрельбу из отцовского дробовика по учащимся брянской гимназии № 5, издевались одноклассники. Об этом РБК рассказали ученики образовательного учреждения.
«Ее буллили (травили. — ред.). Из-за буллинга, может, с ума сошла. Она была закрытой девочкой — которая начала стрельбу, — и она начала с мальчиков потому, что они подшучивали над ней», — рассказала ученица восьмого класса, где произошла стрельба.
По ее словам, девочка начала ходить по классу с оружием. Некоторые одноклассники спрятались под парты, кому-то удалось выбежать из кабинета.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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