Гимназист на уроке физкультуры сломал 10-летней однокласснице нос

Фото: istock / Yury Karamanenko
В Санкт-Петербурге на уроке физкультуры в гимназии ученик сломал однокласснице нос. Об этом информирует 78.ru.
По предварительным данным, конфликт завязался на почве буллинга. Дети на уроке начали подшучивать над одноклассником из-за его лишнего веса. Мальчик не выдержал и толкнул 10-летнюю одноклассницу. Девочка ударилась и сломала нос. Других подробностей на данный момент не приводится.
До этого сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали двое детей.
Ранее в Свердловской области воспитательница детского сада травмировала девочку и попала на видео. На кадрах видно, как девочка спотыкается и падает. Воспитательница схватила девочку за руку и резко потянула вверх. По словам матери, руководство детсада не хотело придавать это огласке и заявила, что девочка сама упала.
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Алина Юрчак