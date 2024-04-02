Россия доберётся до всех заказчиков теракта в «Крокусе» — Путин

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Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ выявит всех заказчиков теракта в «Крокус сити холле». Об этом он заявил в рамках расширенного заседания коллегии МВД.
«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — заявил глава государства.
Президент также считает, что заказчики теракта в Подмосковье пытались таким образом расколоть Россию и спровоцировать рознь. При этом Путин подчеркнул, что в России нельзя допустить рост ксенофобии и исламофобии.
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Элина Позднякова