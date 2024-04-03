Россия готова к диалогу по Украине, заявило Минобороны РФ

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В ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине, сообщает Минобороны РФ.
Глава ведомства отметил, что первоначальные условия урегулирования могут быть основаны на Стамбульской мирной инициативе.
Тем не менее «проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – добавил Сергей Шойгу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о допустимости переговоров с Москвой до выхода республики на границы 1991 года. Он предположил, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу, если украинские войска достигнут границы в 2022 году.
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Тем не менее «проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно», – добавил Сергей Шойгу.
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Александр Климов