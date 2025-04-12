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Россия и США договорились о синхронизации сроков работы МКС, рассказал прессе в день Космонавтики гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя НАСА, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — прокомментировал Баканов.Он добавил, что по программе МКС летают совместные экипажи, разрывать которые было бы «не очень корректно». Перед этим Бауэрсокс говорил, что Россия и США говорят о планах по завершению работы МКС. Тогда, по словам замруководителя НАСА, США хотели продолжать работу до 2030 года, а Россия — до 2028-ого. МКС работает с 20 ноября 1998 года.
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Никита Кротов