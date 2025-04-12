Россиянам напомнили о том, как рассчитываются пени и штрафы за неоплату ЖКХ

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Ставка штрафов и пеней за просрочку платежей за ЖКХ в России сохранится на уровне 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
По его словам, правительство РФ утвердило пониженную ставку после обращения депутатов, отменив первоначальные планы по ставке в 21%. Такая мера призвана стимулировать граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги, не допуская роста долгов и ухудшения финансового положения.
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«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года. (...) Соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — указал он.Парламентарий также предложил пересмотреть подходы к взысканию задолженностей, подчеркнув, что текущие санкции и ключевая ставка ЦБ не решают проблему неплатежей. По мнению депутата, необходимо искать альтернативные методы мотивации, а не ужесточать штрафы.
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Мария Моисеева