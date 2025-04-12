В МВД предупредили о методе кражи личных данных через мошеннические приложения

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Мошенники активно используют поддельные приложения для кражи персональных данных под видом легальных сервисов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передаёт ТАСС.
Злоумышленники предлагают установить вредоносное программное обеспечение (ПО) под предлогом выполнения простых задач, например, накрутки лайков в соцсетях за вознаграждение. После скачивания такого приложения на устройство пользователя внедряется шпионское ПО.
Другой схемой является маскировка под приложения для контроля здоровья — отслеживания активности или питания, где требуется ввод личной информации.
В МВД призвали устанавливать софт только из официальных магазинов и проверенных источников. Эксперты подчеркивают, что даже привлекательные предложения могут скрывать угрозу для конфиденциальности данных.
Ранее сообщалось, что в период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.
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Другой схемой является маскировка под приложения для контроля здоровья — отслеживания активности или питания, где требуется ввод личной информации.
Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
В МВД призвали устанавливать софт только из официальных магазинов и проверенных источников. Эксперты подчеркивают, что даже привлекательные предложения могут скрывать угрозу для конфиденциальности данных.
Ранее сообщалось, что в период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.
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Мария Моисеева