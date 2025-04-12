Водителей предупредили о схеме мошенничества с шинами

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В период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм» призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.
Среди рекомендаций — проверка легальности деятельности продавца, наличия отзывов, корректности процесса оплаты с выдачей чека, а также реалистичности сроков доставки.
Надо убедиться, что бизнес актуален и действительно существует. Важный «плюс» в копилку достоверности продавца: он выдает чек с QR-кодом.
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Надо убедиться, что бизнес актуален и действительно существует. Важный «плюс» в копилку достоверности продавца: он выдает чек с QR-кодом.
«Помните, что всегда при оплате должен быть выдан товарный чек, не накладная или квитанция», — пояснила адвокат.Кудерко отметила, что заявления о «уникально низких ценах» часто маскируют мошеннические схемы, напомнив о принципе «бесплатный сыр — только в мышеловке».
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Мария Моисеева