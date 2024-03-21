Россия и Украина обменялись детьми в рамках процесса воссоединения семей.

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Россия и Украина 21 марта обменялись детьми в рамках процесса воссоединения семей, пятеро ребят вернулись на Украину, а один мальчик - к своим родственникам в России, сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в четверг в посольстве Катара в ходе процесса по воссоединению семей с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Международного Красного Креста и при посредничестве Катара.
Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха благодарит Россию за помощь в рамках процесса воссоединения детей с семьями, а также лично лидера РФ Владимира Путина за то, что он участвует в движении. Со своей стороны Львова-Белова высказала слова благодарности за содействие посла Катара в России и отметила, что, помимо посреднической роли, Катар разрешает вопросы с финансированием.
По словам Львовой-Беловой, в этом процесее появляются финансовые сложности у семей. В данный момент с ними нет ребенка, который едет на скорой до границы с Белоруссией, где его заберут представители Украины. процесс по воссоединению семей требует больших расходов, при этом благодаря поддержке Катара, все потребности закрываются, отметила она.
Уточним, что всего 64 ребенка вернулись на Украину и шесть ребят воссоединились со своей родней в России. В заключении мероприятия детям вручили подарки.
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Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что Доха благодарит Россию за помощь в рамках процесса воссоединения детей с семьями, а также лично лидера РФ Владимира Путина за то, что он участвует в движении. Со своей стороны Львова-Белова высказала слова благодарности за содействие посла Катара в России и отметила, что, помимо посреднической роли, Катар разрешает вопросы с финансированием.
Уточним, что всего 64 ребенка вернулись на Украину и шесть ребят воссоединились со своей родней в России. В заключении мероприятия детям вручили подарки.
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Дана Игумнова