В Подмосковье свыше 500 организаций занимаются патриотическим воспитанием детей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«На территории области, в том числе в указанном направлении осуществляют деятельность 103 некоммерческие молодёжные организации, более 130 зарегистрированных и около 300 незарегистрированных общественных организаций, свыше 200 молодёжных движений и объединений. В рамках Всероссийских акций «Письмо солдату» и «Посылка солдату» было собрано и направлено более 160 тыс. писем и посылок военнослужащим, участвующим в СВО. В рамках Федерального проекта «Диалоги с Героями» мы провели 12 мероприятий с общим охватом более 15 тыс. человек», - поделился директор центра обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания Олег Персиков.
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