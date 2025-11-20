Мигрантам ужесточили условия получения медицинского полиса в России

20 ноября 2025, 14:29

Володин: мигранты смогут получить ОМС после 5 лет легальной работы в России

Вячеслав Володин (Фото: Телеграм/vv_volodin)

Мигрантам ужесточили условия для получения медицинского полиса в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.