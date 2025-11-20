Мигрантам ужесточили условия получения медицинского полиса в России
Володин: мигранты смогут получить ОМС после 5 лет легальной работы в России
Мигрантам ужесточили условия для получения медицинского полиса в России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Теперь иностранные граждане смогут получать бесплатную медицинскую помощь только после пяти лет легальной работы в стране. Новые правила не распространяются на экстренные случаи.
Спикер отметил, что мигранты, желающие пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны подтвердить свое право на это честным и законным трудом.
