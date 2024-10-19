Россия лишила гражданства трех мигрантов, которые не встали на воинский учет

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На Дальнем Востоке мигрантов из Таджикистана лишили гражданства за уклонение от воинской службы.
В августе трое выходцев из Таджикистана получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
При получении гражданства мужчины дали обещание соблюдать законы РФ и быть верными стране. О непостановке на учет новых граждан стало известно в результате проверки управления по вопросам миграции краевого ОВД и военного комиссариата Хабаровского края.
Сейчас бывшие граждане РФ должны будут покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения в ней. Также у них были изъяты российские паспорта.
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«На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет», — передает пресс-служба УМВД по региону.
При получении гражданства мужчины дали обещание соблюдать законы РФ и быть верными стране. О непостановке на учет новых граждан стало известно в результате проверки управления по вопросам миграции краевого ОВД и военного комиссариата Хабаровского края.
Сейчас бывшие граждане РФ должны будут покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения в ней. Также у них были изъяты российские паспорта.
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Ольга Енгалычева