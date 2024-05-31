Россия начала восстанавливать железные дороги в Армении

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Сотрудники РЖД начали восстанавливать пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении, пишет ТАСС.
Как рассказал пресс-секретарь зампреда правительства РФ Алексея Оверчука Андрей Матвеев, сотрудники РЖД начали восстанавливать железнодорожное сообщение внутри Армении, между Арменией и Грузией на территории Лорийской и Тавушской областей республики.
Ранее соответствующая договоренность была достигнута с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном. Работы оплачивает Россия.
В воскресенье на севере Армении из-за выхода из берегов реки Дебед случилось наводнение. РФ сразу предложила Армении помощь.
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Ранее соответствующая договоренность была достигнута с заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном. Работы оплачивает Россия.
В воскресенье на севере Армении из-за выхода из берегов реки Дебед случилось наводнение. РФ сразу предложила Армении помощь.
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Алёна Самарева