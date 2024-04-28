Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

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Азербайджан и Армения приступили к процессу демаркации границы, сообщил в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.
Данному решению предшествовал процесс делимитации границы, в ходе которого страны определились с местом демаркации границы.
Алиев также сообщил Блинкену, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.
Президент Азербайджана ранее заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к ноябрю этого года.
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Алиев также сообщил Блинкену, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.
Президент Азербайджана ранее заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к ноябрю этого года.
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Александр Климов