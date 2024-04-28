Радио1
Главная / Новости / Политика/ Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

Азербайджан и Армения приступили к демаркации границ

Алиев завил о начале демаркации границы Азербайджана и Армении
28 апреля 2024, 23:28
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Азербайджан и Армения приступили к процессу демаркации границы, сообщил в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.
Данному решению предшествовал процесс делимитации границы, в ходе которого страны определились с местом демаркации границы.

Алиев также сообщил Блинкену, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.



Президент Азербайджана ранее заявлял, что мирное соглашение между Баку и Ереваном может быть подписано к ноябрю этого года.

Читайте также:

Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС

Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России

Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций на границе
#армения
#азербайджан
#сша
#граница
#переговоры
Генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма
28 апреля 2024, 23:30

Фото: iStoc/Ekaterina Utorova

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что возвращение Крыма невозможно, передает YouTube-канал «Прямой».
Военнослужащий посмеялся над словами ведущей программы, которая заявила, что летом украинская армия сможет вернуть полуостров или уничтожить Керченский мост с помощью американского оружия.

«Мы не сможем уничтожить логистику», – заявил он.

Кривонос пояснил, что Россия создала сложную и многоуровневую цепочку поставок, которую ВСУ не могут нарушить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый план контрнаступления украинской армии включает в себя уничтожение Крымского моста. По словам главы государства, ВСУ будут атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.

Читайте также:

Депутат Рады Безуглая: Киев сдал Крым и Донбасс еще 10 лет назад

На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым

Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым
#крым
#всу
#военные
#россия
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша и Литва хотят разместить минные поля вдоль границы с Россией
Генерал Скшипчак: Польша и Литва должны разместить минные поля на границе с РФ
28 апреля 2024, 22:25

Фото: iStock/Neznam

Польские и литовские границы с Россией нужно укрепить минные полями. Такое предложение прозвучало от экс-командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака.
В беседе с порталом Delfi он заявил, что Литва и Польша должны начать строительство мощных минных укреплений. При этом скрывать этот факт, по его словам, не следует.

Он добавил, что в случае начала военного конфликта с одной из прибалтийских стран возведение укреплений уже может быть поздно. При этом в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.

Кроме того, Скшипчак предложил возвести такие же укрепления на российско-белорусской границе.

Читайте также:

Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете

Польша хочет пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
#польша
#литва
#белоруссия
#россия
#граница
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах
28 апреля 2024, 21:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Тбилиси члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и простые граждане проводят митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что активисты собрались на площади Республики. После этого они собираются провести шествие к зданию парламента Грузии.

Участники митинга держат в руках флаги Евросоюза и кричат «Нет российскому закону!».

Митинг был анонсировал после того как стало известно о намерении правящей партии «Грузинская мечта» провести акцию в поддержку закона 29 апреля. Для проведения этой акции партия даже призвала сторонников из регионов Грузии.

Напомним, что грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах. После этого в Тбилиси не утихают протесты.

Читайте также:

Грузинские митингующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу

В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
#грузия
#митинг
#протесты
#иностранный агент
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении GPS
FT: главы МИД стран Балтии заявили, что РФ подавляет GPS и мешает работе авиации
28 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Rathke

Главы МИД прибалтийских республику утверждают, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Их слова приводит газета Financial Times (FT).
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной, что ни в коем случае нельзя игнорировать.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна заявил, что происходящее с системой GPS воспринимается властями страны как часть враждебных действий России. Он назвал это «гибридными атаками».

Об инцидентах с GPS также заявила латвийский министр Байба Браже, которая указала на контакты с другими государствами по данному вопросу.

Издание напоминает, что 25 и 26 апреля два самолёта авиакомпании Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт отправления из-за помех в работе GPS. О подобных проблемах сообщается и ранее. Ни одно государство не взяло на себя ответственность за вмешательство в работу навигационной системе.

Однако власти стран Балтии уверены, что таким образом Россия пытается защитить Калининград от атак украинских беспилотников.

Читайте также:

«Шизофрения»: в РФ высказались о намёке посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту

В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь

В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией
#россия
#обвинение
#литва
#латвия
#эстония
#навигация
#авиасообщение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эстонии предложили закрывать КПП «Койдула» на ночь
28 апреля 2024, 21:02

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии рассматривают возможность закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП) «Койдула» в ночное время после аналогичного решения по КПП в Нарве. Об этом сообщил глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире радиостанции ERR.
Он отметил, что такая мера может быть введена по двум причинам. Во-первых, для более тщательного соблюдения антироссийских санкций. В настоящее время транспортные потоки значительно уменьшились, поэтому не стоит держать границу с Россией открытой в ночное время. А, во-вторых, закрытие КПП вводится в целях экономии

Ранее радиостанция сообщала, что с 1 мая по решению правительства КПП в Нарве будет открыт только с 07:00 до 23:00. При этом пункты «Койдула» и «Лухамаа» планировалось оставить открытыми ночью.

Читайте также:

В Эстонии пригрозили закрыть монастыри, отказавшиеся выйти из подчинения РПЦ

В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку
#эстония
#россия
#граница
#закрытие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
Зеленский: Украина и США ведут переговоры об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
28 апреля 2024, 20:26

Фото: iStock/Andrii Atanov

Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
По его словам, представители двух стран работают над текстом двустороннего соглашения о безопасности. В ходе этой работы планируется зафиксировать уровни поддержки на текущий год и на 10 лет вперёд.

Отмечается, что в это соглашение входит военная, финансовая и политическая поддержка, а также совместное производство вооружения.

Зеленский заявил, что цель Киева – сделать соглашение с Соединёнными Штатами самым сильным по сравнению с подобными документами, которые Украина уже подписывала ранее или собирается подписать в будущем с другими союзниками.

Читайте также:

Россия доказала уязвимость переданных США Украине ракет

США получили дополнительные рычаги влияния на Украину – американские СМИ

«Бесполезно»: американский экс-подполковник о новой помощи США
#сша
#украина
#переговоры
#помощь
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили, что спецэффекты Спилберга не спасут Байдена
Депутат Шеремет: Байдена на выборах не спасут спецэффекты Спилберга
28 апреля 2024, 19:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спецэффекты американского режиссёра Стивена Спилберга не помогут президенту США Джо Байдену на выборах. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал NSC News сообщил, что Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией Байдена и помогает ей в разработке стратегии для запланированного на август национального съезда Демократической партии.

По словам Шеремета, Байден уже вошёл в историю как «кровавый президент», который спровоцировал военные конфликты в некоторых регионах мира.

Депутат добавил, что сейчас Байден напоминает механическую куклу из американского блокбастера, которой управляют военные корпорации.

Шеремет предложил для существенной экономии средств задействовать в избирательной кампании Байдена иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Он тоже вряд ли поможет, но мировому сообществу будет очень занятно наблюдать за его новыми трюками.

Читайте также:

Байден рассказал, как «валял дурака» в юридической школе

Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену

Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине
#джозеф байден
#госдума
#выборы
#президент
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мизулина обратилась в МВД по поводу украинского студента МГУ, помогавшего ВСУ
28 апреля 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина направила в МВД материалы по делу об украинском студенте МГУ, который собирал в интернете деньги для ВСУ и распространял информацию националистического характера. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уроженца Одессы, гражданина Украины Сергея Гулько задержали в Москве. Он предпринимал попытки сбора средств на нужды ВСУ, размещал националистическую информацию, включая призывы к национальной розни и ударам по Москве. Позднее ему пришло уведомление о сокращении срока пребывания в России – в течение ближайших трёх дней он должен покинуть страну.

Мизулина сообщила, что однокурсники украинца уже обращались с жалобами на его публикации. В связи с этим были направлены соответствующие материалы в МВД.

Также глава «Лиги безопасного интернета» опубликовала посты, которые, предположительно, размещал студент в своих соцсетях. На них видны ссылки для пожертвований на нужды ВСУ.

Читайте также:

Задержанного украинского студента МГУ призвали покинуть Россию

Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск
#екатерина мизулина
#студент
#мгу
#украина
#всу
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»
Адмирал США Акилино: агрессия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе растёт
28 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/WD Stuart

Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино в беседе с Financial Times.
По его словам, действия китайских властей становятся всё более агрессивными, что несёт за собой серьёзную опасность.

В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.

Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.

Читайте также:

США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния КНР

Стало известно, чем закончился визит Энтони Блинкена в Китай

В Китае проведут крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии
#сша
#китай
#опасность
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф