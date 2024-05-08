Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году

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Армения в этом году не будет участвовать в финансировании ОДКБ, пишет агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-служба МИД страны.
Они отметили, что страна воздержится от присоединения к решению «О бюджете ОДКБ 2024 года» и участия в финансировании деятельности организации.
При этом отмечается, что Ереван не возражал против принятия решения в ограниченном формате.
Добавим, что в последнее время Армения сокращает свое участие в организациях, действующих на пространстве бывшего СССР. Например, премьер-министр Никол Пашинян не присутствовал на межправсоветах ЕАЭС и СНГ в Бишкеке в октябре прошлого года, а также не появился на саммите СНГ. В ноябре он также отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске.
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При этом отмечается, что Ереван не возражал против принятия решения в ограниченном формате.
Добавим, что в последнее время Армения сокращает свое участие в организациях, действующих на пространстве бывшего СССР. Например, премьер-министр Никол Пашинян не присутствовал на межправсоветах ЕАЭС и СНГ в Бишкеке в октябре прошлого года, а также не появился на саммите СНГ. В ноябре он также отказался от участия в саммите ОДКБ в Минске.
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Артем Кузьмин