Спасатели нашли пропавших в Красной пещере в Крыму туристов
Спасатели обнаружили туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
По информации ведомства, трое мужчин и одна женщина находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент специалисты принимают меры по эвакуации людей из-под земли.
Ранее сообщалось, что четверо российских туристов застряли в Красной пещере в Крыму из-за сильных дождей и последовавшего за ними подтопления. Самостоятельно выбраться они не смогли, так как вода полностью перекрыла проход. Всего в поисково-спасательной операции участвовали 41 человек и 12 единиц техники. На месте также работал межведомственный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что медведь вышел к туристам на прогулочной набережной на курорте «Роза Хутор» в Сочи.
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