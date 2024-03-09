Россия открестилась от планов устранить Зеленского

Фото: Telegram-канал МИД РФ
Россия категорически отрицает любые планы по ликвидации президента Украины Владимира Зеленского, заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Неужели вы действительно верите, что если бы мы на самом деле хотели нанести удар по Зеленскому, нам бы это не удалось?» — обратился российский дипломат к членам Совета Безопасности ООН.О том, что Россия не преследует цель устранения Зеленского, также подтвердил первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
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Артем Кузьмин